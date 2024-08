Enotria: The Last Song, ecco un nuovo trailer di gameplay

Durante l’ultima Gamescom, Jyamma Games ha pubblicato un nuovo trailer di gameplay di Enotria: The Last Song, il soulslike ispirato al folklore italiano che vedrà la luce tra poche settimane su PC e console.

Il filmato mette in risalto le migliorie apportate al sistema di combattimento sulla base dei feedback dei giocatori. In Enotria: The Last Song vestiremo i panni del Senza Maschera, l’unica creatura libera dalle rigide regole del Canovaccio, ossia un’eterna e contorta rappresentazione che mantiene il mondo in una stasi innaturale. Per porre fine a tutto questo sarà necessario sconfiggere i potenti Autori che hanno creato il Canovaccio, così da liberare il mondo dalla stagnazione.

Enotria: The Last Song sarà disponibile dal 19 settembre su PC e PS5. È prevista anche una versione per Xbox Series X|S, ma questa verrà pubblicata in seguito.