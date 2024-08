Dragon Age: The Veilguard, ecco una panoramica sul combattimento

Oggi BioWare ha pubblicato un articolo intitolato Lethality and Levelling, che contiene quattro video inediti dedicati al gameplay, per dare un primo sguardo al combattimento che i giocatori sperimenteranno in Dragon Age: The Veilguard. Qui, invece, trovate la recente panoramica sulle caratteristiche della versione PC.

In questo approfondimento, il team analizza il sistema di combattimento del gioco e il modo in cui i giocatori possono personalizzare strategicamente i caricatori di Rook e dei loro compagni per sfidare le minacce di Thedas sul campo di battaglia. Il blog e i video di oggi si concentrano in particolare sulla classe Guerriero, mentre prima del lancio saranno disponibili approfondimenti dettagliati sulle classi Mago e Ladro.