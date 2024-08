Sony aumenta i prezzi di PlayStation 5 e accessori in Giappone

Sony ha annunciato un aumento dei prezzi di tutte le versioni di PlayStation 5 e di molti accessori circoscritto al solo territorio giapponese.

Entrambi i modelli di PlayStation 5, dunque la versione con lettore e quella senza, costeranno 13 mila yen in più. Si tratta di un aumento di circa 80 euro al cambio attuale. Stando a quanto segnalato da Tom Warren su The Verge, questa modifica del prezzo è dovuta all’indebolimento dello yen sul dollaro, e dunque alla congiuntura economica globale. L’aumento in vigore dal 2 settembre è il terzo apportato da Sony in Giappone sin dal lancio della console, sul finire del 2020.

Ricordiamo che questa misura è relativa al solo Giappone. Al momento non sono previsti ulteriori aumenti anche in Occidente, e dunque in Italia.