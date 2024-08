Little Big Adventure – Twinsen’s Quest, ecco il gameplay

Microids e Studio [2.21] hanno pubblicato un nuovo trailer di gameplay di Little Big Adventure – Twinsen’s Quest, remake del grande classico uscito originariamente trent’anni fa.

Little Big Adventure – Twinsen’s Quest può contare su una nuova direzione artistica, un gameplay aggiornato e una colonna sonora nuova di zecca composta da Philippe Vachey, il compositore originale. I giocatori potranno riscoprire il pianeta Twinsun, padroneggiare la Magic Ball e immergersi in una narrazione dai temi profondi, il tutto esplorando livelli ridisegnati per un gameplay più fluido.

Il gioco sarà disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X|S e Nintendo Switch in formato digitale nel corso del prossimo autunno. Inoltre, Microids fa sapere che verrà pubblicata una speciale limited edition fisica per PS5 e Nintendo Switch: questa conterrà una copia del gioco, un costume in-game per Twinsen, la colonna sonora in formato digitale, un artbook digitale, e infine una card lenticolare 3D.