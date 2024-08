Foamstars diventerà free-to-play a ottobre

Square Enix ha annunciato che Foamstars passerà al modello free-to-play a partire dal prossimo 4 ottobre 2024. La società giapponese ha inoltre precisato che non sarà più necessario aver sottoscritto un abbonamento al servizio PlayStation Plus per accedere ai server di gioco.

I giocatori che hanno acquistato Foamstars su PS4 e PS5 riceveranno un bundle di elementi cosmetici esclusivi, che includerà 12 varianti di skin, un design per lo slide board e un titolo per il proprio profilo.

Non viene spiegato il motivo di questa decisione, ma è molto probabile che dipenda dall’esiguo numero di giocatori attivi. Potrebbe infatti trattarsi di una mossa per cercare di rivitalizzare questo sparatutto multiplayer che si ispira fortemente a Splatoon.