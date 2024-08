Svelato Castlevania Dominus Collection, già disponibile su PC e console

Konami ha annunciato a sorpresa Castlevania Dominus Collection, ossia una raccolta di videogiochi pubblicati originariamente su Nintendo DS ttra il 2005 e il 2008.

La collecion include Castlevania: Dawn of Sorrow, Castlevania: Portrait or Ruin e Castlevania: Order of Ecclesia. Inoltre, la raccolta comprende anche due videogiochi bonus: si tratta di Haunted Castle, versione arcade di Castlevania, e Haunted Castle Revisited, una versione rivisitata del medesimo titolo.

Castlevania Dominus Collection offre diverse opzioni “Quality of Life”, tra cui rewind, quick save e load-game disponibile in ogni momento. Il layout di controlli e display per il dual screen sono completamente personalizzabili. Inoltre, è inclusa una modalità galleria per visualizzare artwork inediti, bozzetti di sviluppo, istruzioni e packaging originali. L’enciclopedia è un compendio completo ed esaustivo che contiene dati su nemici, equipaggiamenti, oggetti e altro ancora. Infine, i giocatori possono ascoltare tutte le tracce audio originali dei singoli giochi e creare playlist con i propri brani preferiti grazie al lettore musicale integrato.

Castlevania Dominus Collection è già disponibile al prezzo di € 24,99 su PC (Steam), PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.