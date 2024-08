Dragon Quest III HD-2D Remake: aperti i preordini

Durante il Nintendo Direct di ieri, SQUARE ENIX ha annunciato che Dragon Quest III HD-2D Remake, in uscita il 14 novembre per Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC via Steam e Microsoft Store su Windows. Square Enix ha inoltre annunciato l’apertura dei preordini.

Dragon Quest III HD-2D Remake è l’inizio cronologico della “Trilogia di Erdrick”, che continuerà nel 2025 con l’uscita di Dragon Quest III HD-2D Remake, ed è il punto di ingresso per i neofiti che hanno scoperto uno dei franchise più influenti della storia dei videogiochi. “L’iconico look HD-2D e il suo suggestivo mix di sprite pixel 2D e ambienti tridimensionali conferiscono alle ambientazioni reimmaginate una chiarezza e un dettaglio estremamente migliorati”, ha dichiarato il team.

Inoltre, i giocatori potranno usufruire di salvataggi automatici e di nuovi e numerosi punti di salvataggio durante il viaggio, di una velocità di combattimento personalizzabile, di una funzione di auto-battaglia, di un’interfaccia utente modernizzata e di miglioramenti della qualità della vita in tutto il gioco. I giocatori potranno affrontare nuove impegnative battaglie contro i boss nei nuovi episodi della storia che raccontano le origini di Ortega, il padre del protagonista.