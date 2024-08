Dragon Quest Monsters: Il Principe Oscuro è in arrivo su Steam e mobile

Square Enix ha annunciato che Dragon Quest Monsters: il Principe Oscuro debutterà su PC (Steam) e dispositivi mobile il prossimo 11 settembre 2024. Oltre alle missioni della storia principale del gioco, le piattaforme PC (Steam) e mobile includeranno anche tutti i contenuti scaricabili precedentemente lanciati nella Digital Deluxe Edition per Nintendo Switch, dando ai nuovi arrivati e ai fan della serie Dragon Quest Monsters la possibilità di scoprire nuove combinazioni di mostri e di immergersi in battaglie strategiche.

Dragon Quest Monsters: Il Principe Oscuro ha come protagonista Psaro, il principe demone la cui maledizione gli impedisce di nuocere ai mostri. Di conseguenza, deve diventare un Monster Wrangler, reclutando e combattendo al fianco dei mostri nelle varie ambientazioni del mondo fantastico di Nadiria. Nel corso dell’avventura, le stagioni si alterneranno regolarmente in primavera, estate, autunno e inverno, cambiando non solo il paesaggio, ma anche aprendo nuove aree e facendo incontrare ai giocatori mostri diversi specifici per quella stagione.