Annunciata la remaster di Croc: Legend of the Gobbos

Una rediviva Argonaut Games ha annunciato di essere al lavoro su una versione rimasterizzata di Croc: Legend of the Gobbos, il platform 3D pubblicato nel 1997 sulla prima PlayStation, SEGA Saturn e PC.

Questa nuova versione di un vero e proprio cult promette di mantenere intatto lo spirito dell’originale, ma al contempo di aggiornare il comparto grafico, ammodernare il sistema di controllo e migliorare il gameplay per rendere il gioco al passo coi tempi. Inoltre, la remaster conterrà la cosiddetta Crocipedia, ossia un vasto e curato museo digitale contenente risorse risalenti allo sviluppo dell’originale, come documenti di progettazione, concept art, test di animazione, interviste ai membri del team e molto altro.

“Sono emozionato di vedere il nome Argonaut tornare dopo 20 anni di assenza,” ha dichiarato Jez San, il fondatore dell’originale Argonaut Games. “Argonaut ha sempre avuto come obiettivo quello di superare i limiti di ciò che è possibile nel mondo dei videogiochi e sono impaziente di vedere come il rilancia di Argonaut Games raccoglierà quell’eredità, a partire dalla remaster di Croc: Legend of the Gobbos.”

“Ho lavorato fianco a fianco con Jez sulla progettazione e la produzione di Starglider, il primo grande successo di Argonaut nel 1986, quindi assumere il compito di rilanciare Argonaut Games quasi quattro decenni dopo mi riporta al punto di partenza,” ha affermato in un comunicato stampa Gary Sheinwald, co-CEO della rinata Argonaut Games. “Abbiamo altri entusiasmanti annunci in cantiere per i prossimi mesi.”

“Volevamo onorare l’eredità del gioco originale e presentarlo a un nuovo pubblico,” ha aggiunto Mike Arkin, l’altro co-CEO. “La remaster in alta definizione ci consente di fare proprio questo. È stato un atto d’amore per il nostro team e non vediamo l’ora di condividerlo con i giocatori su tutte le console attuali e su PC più avanti quest’anno.”

Croc: Legend of the Gobbos verrà pubblicato entro la fine del 2024 su PC e su console, tuttavia le piattaforme di riferimento non sono state ancora annunciate.