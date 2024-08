Warhammer 40,000: Space Marine 2, ecco la roadmap del supporto post-lancio

Saber Interactive e Focus Entertainment hanno presentato la roadmap del supporto post-lancio per Warhammer 40,000: Space Marine 2.

Nelle settimane immediatamente successive all’uscita del gioco, gli sviluppatori introdurranno il supporto alle risoluzioni Ultrawide, lobby private per la modalità cooperativa PvE, nonché un’arena di allenamento nell’hub di gioco. Successivamente, tra ottobre e la fine dell’anno, sarà attiva la Stagione 2 di contenuti che porterà con sé nuove missioni PvE, un livello di difficoltà aggiuntivo, un’arma addizionale e un nemico inedito. Infine, durante il 2025 arriveranno ulteriori missioni PvE, una nuova modalità PvP, altri nemici inediti, una modalità orda e molto altro. Tutti i contenuti appena elencati verranno aggiunti tramite aggiornamenti gratuiti.

Per quanto riguarda i contenuti premium, ossia quelli legati al Season Pass a pagamento, questi saranno esclusivamente estetici e conterranno skin per armi e armature ispirate a diversi capitoli degli Space Marine, tra cui gli Angeli Oscuri. In calce all’articolo è presente un’immagine della roadmap completa.

Ricordiamo che Warhammer 40,000: Space Marine 2 uscirà su PC, PS5 e Xbox Series X|S il 9 settembre.