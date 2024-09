Annunciato il gestionale cittadino Pompeii: The Legacy

Lo studio di sviluppo croato Siscia Games ha presentato Pompeii: The Legacy, un nuovo gestionale cittadino ambientato all’epoca dell’Antica Roma, durante la ricostruzione di Pompei.

Circa venti anni dopo la catastrofica eruzione del Vesuvio che ha sepolto l’antica Pompei sotto metri di lava e cenere, l’Impero Romano ordina la ricostruzione della città. Vestendo i panni del responsabile alla ricostruzione, spetta proprio a noi far risorgere Pompei dalle sue ceneri, letteralmente.

Gli sviluppatori promettono un gameplay radicato nella storia, offrendo una campagna che comprende oltre duecento anni di storia antica. Avremo infatti modo di interagire con diversi imperatori, tra cui Traiano, Adriano e Marco Aurelio, cercando di guadagnarci le loro grazie portando a termine gli incarichi che ci assegneranno. Come capo di una famiglia romana, sopervisioneremo la ricostruzione di Pompei per diverse generazioni, prendendo decisioni critiche che daranno forma al futuro della città. Inoltre, per assicurarci che la città prosperi, sarà necessario intraprendere relazioni commerciali attraverso le rotte dell’Impero Romano.

Pompeii: The Legacy verrà pubblicato su PC tramite Steam nel 2025.