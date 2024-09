Ecco Astrobotanica, un videogioco di stampo survival per PC

Space Goblin Studio, un team formato da veterani del settore che hanno partecipato ai lavori di Dead Island e Dying Light, ha presentato Astrobotanica. Si tratta di un nuovo videogioco di stampo survival che vedrà la luce l’anno prossimo su PC.

Ambientato sulla Terra durante la Preistoria, Astrobotanica metterà i giocatori nei panni di un alieno di nome Xel, che si è schiantato sul nostro pianeta mentre esplorava la galassia alla ricerca di semi da riportare a casa per salvare la sua specie. Mentre cercerà di sopravvivere sulla Terra, Xel dovrà anche cercare di portare a termine la sua missione analizzando la vegetazione e interagendo con gli uomini di neanderthal che popolavano il nostro pianeta durante quel periodo. Sarà necessario costruire una base, recuperare risorse per sopravvivere, ed esplorare l’ambiente per scoprirne misteri e segreti.

Astrobotanica verrà pubblicato su Steam in Accesso Anticipato nel corso del 2025. Gli sviluppatori fanno sapere di aver optato per l’Accesso Anticipato così da interagire direttamente con la community e realizzare un prodotto migliore. Per quanto riguarda la durata dell’Early Access, invece, il team stima che la versione completa del gioco richiederà da uno a due anni per essere pronta.