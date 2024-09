Sony presenta i festeggiamenti per i 30 anni di PlayStation

In occasione dei 30 anni di PlayStation che si festeggeranno tra pochi mesi, Sony ha presentato le iniziative che metterà in atto per l’anniversario. Tra queste spiccano un omaggio al primo Gran Turismo, la pubblicazione di alcune colonne sonore originali di videogiochi del passato, un gioco da tavolo e molto altro ancora.

Per iniziare, Polyphony Digital ha realizzato un’esperienza free-to-play per PS5 che rende omaggio al design originale del primo Gran Turismo. Caratterizzata da elementi grafici del menu che ricordano il grande classico per PlayStation, l’esperienza includerà alcune delle auto, dei tracciati e degli eventi di corsa più apprezzati del primo gioco di questa fortunata serie.

Poi, ogni mese da ottobre a gennaio, verranno pubblicate per la prima volta su Spotify una serie di colonne sonore digitali delle serie PlayStation più amate dai fan. Le colonne sonore potranno anche essere acquistate in vari negozi di musica digitale. Di seguito l’elenco dei videogiochi interessati dall’iniziativa:

God of War​

God of War II​

God of War: Ghost of Sparta

Twisted Metal​

Starhawk​

Unit 13

Inoltre è già disponibile una prima playlist curata direttamente da Sony.

Presentata anche Shapes of Play. Si tratta di una nuova collezione di prodotti progettata dal team che ha realizzato il design delle console PlayStation per offrire l’opportunità di creare momenti divertenti con le iconiche forme della console:

Shapes of Play: Battle è un gioco da tavolo in cui puoi sfidare un amico ad allineare quattro forme diverse dello stesso colore sul tabellone per vincere.

Shapes of Play: Create è un set di blocchi magnetici da posizionare in qualsiasi direzione per creare forme divertenti.

Shapes of Play: Recharge offre un nuovo modo di ricaricarsi tra una partita e l’altra, soprattutto dopo uno scontro con un boss impegnativo.

Per finire, il 21 e il 22 settembre si terrà un weekend multigiocatore online gratuito grazie al quale sarà possibile giocare online senza la necessità di essere abbonati al servizio PlayStation Plus. Durante lo stesso weekend verranno organizzati una serie di tornei per PS5 con protagonisti giochi come EA FC 24, NBA 2K24, Madden NFL 24, MLB The Show 24, EA UFC 5, Tekken 8, Mortal Kombat 1 e Guilty Gear Strive.

Sony precisa che queste sono solo alcune delle iniziative previste per i 30 anni di PlayStation. Ulteriori dettagli sulle iniziative future verranno svelati in seguito.