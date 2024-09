Persona 3 Reload: Episode Aigis, pubblicato l'opening movie

Atlus ha pubblicato l’opening movie di Persona 3 Reload: Episode Aigis, il prossimo DLC dell’opera del team nipponico, che sta per pubblicare Metaphor: ReFantazio, in arrivo questo autunno. Il nuovo episodio è ambientato cronologicamente nel mese successivo a quello conclusivo dell’opera, permettendo ai giocatori di vestire i panni di Aigis, la protagonista dell’esperienza. Qua la nostra anteprima.

Persona 3 Reload: Episodio di Aigis -The Answer- è il seguito dell’omonimo capitolo, pubblicato in origine come parte della versione estesa del 2007. I giocatori assumono il controllo della popolare eroina Aigis, che diventa la nuova protagonista dopo aver risvegliato il potere del jolly. La storia, dalla notevole carica emotiva, si basa sulle relazioni tra i personaggi con cui i giocatori hanno legato in Persona 3, con una maggiore profondità per i fan più devoti.​