Microids annuncia Space Adventure Cobra – The Awakening

Microids ha presentato Space Adventure Cobra – The Awakening, un nuovo platform bidimensionale ispirato all’omonima serie anime e manga degli anni Settanta e Ottanta.

Sviluppato da Magic Pockets, il videogioco permetterà di rivivere le avventure di Cobra esplorando i primi 12 episodi della serie, con uno dei suoi archi più iconici: quello del tesoro del Capitano Nelson. Questo platform promette di rimanere fedele allo spirito della serie animata del 1982, offrendo al contempo un’esperienza coinvolgente e moderna, pensata sia per i fan di vecchia data che per chi si avvicina per la prima volta al franchise. Con uno stile grafico fedele allo spirito dell’anime, un gameplay dinamico e una narrazione curata nei minimi dettagli, il gioco punta a essere un tributo all’opera di Buichi Terasawa e permettere ai giocatori di immergersi nell’affascinante e pericoloso universo di Cobra.

Space Adventure Cobra – The Awakening verrà pubblicato nel corso del 2025 su PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One, Series X|S e Nintendo Switch.