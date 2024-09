Kind Words 2 (lofi city pop) in uscita su PC a ottobre

Popcannibal ha annunciato la data di uscita di Kind Words 2 (lofi city pop), il videogioco che permette di scambiare lettere, consigli o semplici pensieri in forma anonima con altri utenti in giro per il mondo.

Kind Words 2 permette agli utenti di visitare un quartiere virtuale, scambiare chiacchiere con altre persone in carne e ossa, personalizzare il proprio avatar, partecipare a eventi di poesia, dare consigli e molto altro. Gli sviluppatori fanno inoltre sapere che il videogioco è retrocompatibile con il precedente Kind Words, così da permettere agli utenti di ritorno di conservare tutte le lettere scritte e ricevute nel gioco precedente.

Kind Words 2 (lofi city pop) sarà disponibile su PC tramite Steam dal 7 ottobre.