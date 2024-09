Dead by Daylight: mostrato in un nuovo trailer il DLC dedicato a Castlevania

Behavior Interactive e Konami hanno annunciato una collaborazione per portare dei contenuti di Castlevania all’interno di Dead by Daylight, il videogioco survival a tinte orrorifiche disponibile su PC e console. Il contenuto al riguardo, infatti, include Dracula come killer e Trevor Belmont come il sopravvissuto, in fuga dal bacio dell’oscuro vampiro creato dalla penna di Bram Stoker.

Com’è inoltre mostrato nel trailer, il Conte può tramutarsi in qualsiasi forma (come un pipistrello) e adoperare il fuoco come arma. Inoltre, il contenuto contiene il maniero di Dracula, completamente visitabile. Al contempo, Trevor Belmont può collaborare con gli alleati e trovarli nei nascondigli.