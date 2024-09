Della lunghezza totale di dieci minuti, Super Mario Party: Jamboree si mostra in un video gameplay, arrivato subito dopo la pubblicazione delle anteprima hands on su questo nuovo videogioco della serie. Nel video pubblicato da Mario Party Legacy, inoltre, si notano i personaggi e i vari minigiochi che saranno disponibili dal prossimo 17 ottobre 2024 su Nintendo Switch. Qua la nostra anteprima.

“Sfida fino ad altri 19 giocatori in Bowserathlon, un’inedita modalità online in cui l’obiettivo è accumulare punteggi da record in minigiochi come il frenetico Pista indorata. Più alto è il tuo punteggio in ogni round, più velocemente raggiungerai il traguardo. Bowserathlon è solo una delle modalità aggiuntive: in Super Mario Party Jamboree ogni appassionato della serie troverà qualcosa di adatto a sé”, ha dichiarato Nintendo.