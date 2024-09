Sea of Legends è il nuovo CRPG di Jordan Weisman

Jordan Weisman, il creatore di BattleTech, Shadowrun e Crimson Skies, ha presentato il suo prossimo progetto: stiamo parlando di Sea of Legends, un nuovo videogioco di ruolo per computer a tema piratesco ispirato all’omonimo GdR da tavolo di Zach Weisman e Ryan Schapals.

Sea of Legends sarà un CRPG open world basato sul deck building in cui il giocatore parte alla ricerca dell’infamia sviluppando il proprio personaggio, da scegliere tra semplici furfanti, re dei pirati dei Caraibi contesi da tutti i reali d’Europa, abitanti delle profondità, non morti e molte altre cose brutte.

Le avventure dei pirati si svolgono nel Mar dei Caraibi, alla ricerca di navi da saccheggiare, città da razziare, antichi tesori da scoprire, amanti da corteggiare e nemici da sconfiggere. Lo sviluppo dei personaggi e l’equipaggio reclutato contribuiranno a creare mazzi di carte che guideranno i combattimenti navali, gli abbordaggi, le risse nei bar, i duelli mortali e i combattimenti tattici contro altri pirati, le Royal Navy e le creature sovrannaturali con cui allearsi.

Il team di Sea of Legends può contare su molti nomi di rilievo del settore dei videogiochi, tra questi citiamo Andrew McIntosh, autore principale di BattleTech, Shadowrun: Dragonfall e Shadowrun: Hong Kong; Jeffery Campbell, Narrative Designer di Darkest Dungeon, Dead Rising 4 e Deus Ex: Mankind Divided; Kate Cruz, Senior Concept Artist di Skull & Bones di Ubisoft; Justin Gray, Consulente di design, progettista di Ascension; e lo stesso Jordan Weisman.

Realizzato tramite Adventure Forge, una piattaforma di creazione di videogiochi accessibile e senza coding, Sea of Legends debutterà su Kickstarter il prossimo 1° ottobre.