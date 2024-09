Dead Island 2: in arrivo la Ultimate Edition

PLAION e Dambuster Studios hanno annunciato che Dead Island 2: Ultimate Edition uscirà il 22 ottobre di quest’anno. Oltre al gioco base completo di Dead Island 2, i giocatori avranno a disposizione entrambe le espansioni della storia – Haus e SoLA – una miriade di armi speciali e un equipaggiamento dallo stile particolare. Ecco le principali novità:

Pacchetto Ricordi di Banoi

Pacchetto Armi Dorate

Pacchetto Armi Pulp

La katana Morte di Red

6 pacchetti personaggio premium

L’imminente patch 6 – che sarà gratuita per tutti coloro che possiedono una copia del gioco – introdurrà Vigilanza di Quartiere – una nuova modalità orda cooperativa, sviluppata da Fishlabs in collaborazione con Dambuster Studios, che mette i giocatori contro sciami di zombie implacabili. Nei panni dei Bobcats, un nuovo trio di sopravvissuti del college, i giocatori devono difendere la loro casa, nei canali di Venezia, da ondate incessanti di zombie, utilizzando nuove abilità, armi e trappole (una novità assoluta nella serie). Inoltre, con l’aggiunta del New Game Plus, i giocatori possono tornare nel cuore di Los Angeles (o HELL-A, come la chiamiamo noi), con i loro personaggi e le loro armi preferite per affrontare una serie di nuove sfide e ricompense; c’è anche uno slot di abilità aggiuntivo e un aumento del limite di livello.