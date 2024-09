Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 è in lavorazione

Konami ha confermato che Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 è ufficialmente in lavorazione. L’annuncio è arrivato durante un’intervista con il producer Noriaki Okamura, il quale ha fatto sapere che la produzione della seconda parte della raccolta è cominciata.

Tuttavia, Okamura non ha comunicato alcun dettaglio circa questa nuova collection: non sappiamo quali saranno i videogiochi inclusi, né si conoscono le tempistiche di pubblicazione. Il producer ha però voluto rassicurare i fan dichiarando che il team farà tutto il possibile per evitare che Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 soffra degli stessi problemi che hanno minato il lancio della prima raccolta (qui la nostra recensione).

Non ci resta che incrociare le dita e sperare che nella collection sia incluso Metal Gear Solid 4, finora relegato alla sola PlayStation 3.