Raiden NOVA in uscita in Occidente a ottobre

UFO Interactive e MOSS hanno annunciato la data di uscita di Raiden NOVA, l’ultima incarnazione del celebre franchise di shoot ‘em up di stampo bullet hell.

Questo nuovo capitolo presenta però una novità: da sparatutto verticale, Raiden NOVA è diventato un twin-stick shooter dove sarà possibile muoversi liberamente e scegliere la direzione verso cui sparare, cercando al tempo stesso di evitare i proiettili che arriveranno da tutte le direzioni. Missione dopo missione potremo potenziare le abilità del pilota, ma anche modificare e migliorare il proprio mezzo per creare il proprio stile di gioco.

Raiden NOVA verrà pubblicato in Occidentte in formato digitale su PC, PS, PS5 e Nintendo Switch il prossimo 31 ottobre, in concomitanza con il lancio della versione giapponese.