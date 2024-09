Funko Fusion è ora disponibile

Sviluppato dallo studio indipendente 10:10 Games, in collaborazione con Funko, Universal Products & Experiences e Skybound Games, Funko Fusion è un videogioco crossover action-adventure in cui tutti i giocatori potranno esplorare numerosi mondi dedicati ad alcuni dei franchise più amati come Jurassic World e Ritorno al Futuro. È inoltre disponibile la prima linea di Funko Pop! dedicata ai protagonisti del videogioco. Ogni personaggio ha all’interno un codice riscattabile per bonus esclusivi all’interno del gioco.

“Siamo orgogliosi di ciò che il nostro piccolo team è riuscito a realizzare con il gioco di debutto Funko Fusion, una lettera d’amore alla cultura pop”, dichiara Arthur Parsons, cofondatore e responsabile editoriale di 10:10 Games. “Realizzare questo gioco e, allo stesso tempo, costruire il nostro studio è stato un vero piacere. Funko Fusion vuole celebrare il fandom, le storie e i personaggi che amiamo, ognuno con il proprio stile autentico e irriverente, e siamo entusiasti di condividere ciò che abbiamo creato con i nostri fan”