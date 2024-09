Annunciato SPORTAL, un FPS roguelite a tema sportivo

Il publisher Retrovibe e lo studio indipendente Sleepwalking Potatoes hanno presentato SPORTAL, un nuovo sparatutto in soggettiva in salsa roguelite in arrivo prossimamente su PC.

Ambientato nell’America degli anni Cinquanta, SPORTAL prevede che il giocatore utilizzi una gran varietà di strumenti sportivi per eliminare i nemici e superare i livelli. Armati di mazze da baseball, palline da golf esplosive, racchette e molto altro, i giocatori dovranno affrontare orde di nemici in livelli che si ispirano a set cinematografici. Durante ogni partita sarà possibile acquisire potenziamenti e abilità, andare alla ricerca di segreti e sbloccare nuove armi, ben sapendo che in caso di sconfitta sarà necessario ricominciare daccapo.

SPORTAL sarà disponibile nel corso del 2025 su PC via Steam.