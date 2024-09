Battlefield: primi dettagli sul prossimo gioco della serie

Electronic Arts ha diffuso le prime informazioni sul prossimo videogioco della saga di Battlefield, confermando che si tratterà di un ritorno alle origini rispetto al deludente Battlefield 2042.

In un’intervista concessa ai taccuini di IGN, il responsabile della serie Vince Zampella ha fatto sapere che il prossimo videogioco tornerà a un’ambientazione moderna: “Se guardiamo indiero all’apice di Battlefield, stiamo parlando di Battlefield 3… Battlefield 4 in cui tutto era contemporaneo. E penso che dobbiamo tornare al nocciolo di ciò che è Battlefield e farlo incredibilmente bene, e poi vedremo dove andare da lì.”

Per quanto riguarda gli scontri multiplayer, questi torneranno a interessare un numero relativamene più ridotto di giocatori. Zampella ha infatti ammesso che i match da 128 utenti non hanno funzionato come previsto, per questo si è deciso di tornare a mappe più piccole ma molto più dense: “Punare ai numeri solo per il gusto dei numeri non ha alcun senso. Stiamo testando tutto ciò che è più divertente… Le mappe, una volta che raggiungono una certa dimensione, diventano diverse… Quindi stiamo progettando qualcosa di più simile ai Battlefield precedeni. Preferirei avere spazi di gioco belli, densi, davvero belli e ben progettati.”

Accantonati definitivamente gli specialisti visti in azione in Battlefield 2042 in favore del ben più tradizionale sistema di classi: “Non c’ero durante lo sviluppo del 2042. Non so quale fosse la logica, ma per me è come se il team avesse voluto provare qualcosa di nuovo. Bisogna applaudire quello sforzo,” ha dichiarato Zampella. “Non è piaciuto a tutti ma bisognava provare. Non ha funzionato. Non andava bene. Gli specialisti non torneranno. Le classi sono in un certo senso il fulcro di Battlefield, perciò abbiamo deciso di tornare a quel sistema.”

Per il momento le informazioni terminano qui. Non sappiamo quando il prossimo Battlefield vedrà la luce, sebbene sia probabile che l’uscita avvenga durante il 2025. Nel frattempo dobbiamo accontentarci di questi primi dettagli e della concept art ufficiale in calce all’articolo.