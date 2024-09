Annunciato TRUST, un FPS immersive sim vampiresco per PC

Byte Barrel, lo studio di sviluppo che ha dato i natali a Forgive Me Father, ha presentato TRUST: stiamo parlando di un nuovo sparatutto in prima persona con elementi mutuati dagli immersive sim in cui vestiamo i panni di un vampiro.

Dopo un riposo durato secoli, il protagonista si risveglia in un mondo che non riconosce più. La guerra tra umani e vampiri continua, ma questa volta è l’umanità a essere in vantaggio dopo aver scoperto che il sangue dei vampiri può essere utilizzato come fonte di energia. Il sangue viene impiegato per generare elettricità per intere città, alimentare auto e oggetti di uso quotidiano, ma anche per realizzare armi mortali.

Durane il cammino verso la riconquista del potere, il protagonista può scegliere se combattere apertamente contro gli umani usando la loro tecnologia e le loro armi, oppure se rimanere fedele alle abilità dei vampiri. Tuttavia, in ogni caso è necessario cacciare per ottenere sangue e soddisfare la sete infinita.

I livelli promettono di offrire più modi alternativi per completare gli obiettivi. Sarà possibile rimanere nell’ombra, affidandosi alla furtività e all’astuzia, o gettarsi nel vivo della battaglia. L’ambiente circostante potrà essere sfruttato a proprio vantaggio grazie ai tanti oggetti interattivi sparsi nel mondo.

TRUST è ancora sprovvisto di una data di uscita: sappiamo che uscirà prossimamente su PC via Steam.