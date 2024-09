Starfield: un lungo approfondimento su Shattered Space

Bethesda ha confezionato un lungo video di approfondimento su Shattered Space, l’espansione di Starfield in uscita a fine mese su PC e Xbox Series X|S.

In Shattered Space, i giocatori avranno modo di visitare il pianeta natale della Casata Va’ruu, esplorare una nuova ambieazione interamente realizzata a mano e svelare i misteri dei seguaci del Grande Serpente. La Casata Va’ruun sta attraversando un momento difficile e la sua gente ha bisogno di aiuto per trovare una soluzione. Quando l’improvvisa comparsa del protagonista sul loro pianeta natale nascosto viene considerata da alcuni come un intervento divino, sta al giocatore riportare la Casata Va’ruun agli antichi fasti e forgiare il destino di questa fazione.

Shattered Space sarà disponibile dal 30 settembre su PC e Xbox Series X|S al prezzo di € 29,99. I possessori delle edizioni Premium o Constellation di Starfield otterranno l’espansione senza costi aggiuntivi.