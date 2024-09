PAYDAY 3: al via l'Anniversary Update

PAYDAY 3 Anniversary Update Part 1 è ora disponibile, con l’obiettivo di celebrare l’anniversario del gioco, avvenuto un anno fa. I giocatori potranno immergersi nel cuore del mondo finanziario con il trailer di lancio di Chapter 4: Fear & Greed, in cui gli heister devono infiltrarsi e derubare uno dei trading floor più sicuri che esistano. Qua la nostra recensione, a cura di Marco Brom.

Il PAYDAY 3 Anniversary Update Part 1 introduce Chapter 4: Fear and Greed, disponibile per i possessori della Gold Edition e del Gold Pass e per l’acquisto separato su PC, Xbox Series S|X, e PlayStation 5. Questa espansione include il Stock Exchange Heist, tre nuove armi, nuove mod e cosmetici, oltre a quattro nuove maschere, tute e guanti. Inoltre, i contenuti gratuiti per tutti i giocatori includono Houston, un nuovo heister giocabile, la Minigun M135, nuove maschere e Twitch drop.