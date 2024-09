Enotria: The Last Song è ora disponibile

Enotria: The Last Song, sviluppato e pubblicato da Jyamma Games, è ora disponibile su PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Tematicamente ispirato al folklore italiano, la produzione trasporta i giocatori nelle tradizioni del Bel Paese, in un nuovo esponente del genere Action RPG, il primo certamente in Italia. Il giocatore indosserà le maschere in grado di cambiare il suo ruolo e alterare la realtà con il potere dell’Ardore per svelare i segreti di Enotria.

“Il mondo è attanagliato dal Canovaccio – un’eterna e contorta rappresentazione che mantiene il mondo in una stasi innaturale. Tu, il Senza Maschera, sei l’unica persona a essere libera da un ruolo predeterminato e a essere padrone del tuo destino. Sconfiggi i potenti Autori che l’hanno creato e libera il mondo dalla stagnazione, sfruttando il potere dell’Ardore. Diventa la Maschera del Cambiamento”, ha dichiarato il team.