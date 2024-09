Life is Strange Double Exposure: rilasciata "So, This is Lonely", la canzone dedicata al nuovo titolo di Deck Nine Games

Life is Strange: Double Exposure, sviluppato da Deck Nine Games e pubblicato da Square Enix, è accompagnata da una nuova canzone, scritta e interpretata da Tessa Rose Jackson, che potrebbe portare alla mente ai giocatori l’esperienza dell’apprezzato primo capitolo, lanciato nel 2014.

Quando Max Caulfield trova la sua amica Safi morta nella neve, apre un portale per una sequenza temporale parallela. L’unico modo per salvare Safi è scoprire chi l’ha uccisa. Ricordiamo, inoltre, che Life is Strange: Double Exposure sarà disponibile dal prossimo 29 ottobre 2024 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.