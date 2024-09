Anima Flux: annunciata la data d'uscita

Sviluppato e pubblicato da Anima Flux, l’omonimo videogioco metroidvania ha una data d’uscita, fissata per il prossimo 7 ottobre 2024. Si tratta di un’avventura metroidvania ambientata in un futuro distopico, dove i giocatori impersonano due soldati geneticamente potenziati. Come ultima speranza dell’umanità, l’obiettivo principale è respingere orde di mostruosità mutate che minacciano di conquistare l’ultimo baluardo della civiltà umana.

Anima Flux è progettato per essere giocato in modalità co-op anche in singolo, consentendo ai giocatori di controllare entrambi i personaggi per superare varie sfide e affrontare combattimenti diversificati. La storia esplora il costo dell’esistenza in un mondo moralmente ambiguo. I giocatori controllano due personaggi, uno specializzato nel combattimento corpo a corpo e l’altro nel combattimento a distanza, che devono proteggersi reciprocamente in battaglia per sopravvivere. Che si giochi da soli o in cooperativa, i giocatori devono utilizzare strategicamente le abilità di entrambi i personaggi per superare le sfide e svelare i misteri del mondo.