Annunciato Freedom Wars Remastered per PC e console

Bandai Namco ha annunciato Freedom Wars Remastered, il rifacimento dell’action RPG pubblicato originariamente su PlayStation Vita più di dieci anni fa.

Freedom Wars Remastered è ambientato in un futuro da incubo dove chiunque nasca è considerato un “Peccatore”. Qui i giocatori dovranno cercare la propria libertà offrendosi volontari per operazioni di combattimento estremamente pericolose competendo con altri Panopticon per ciò che resta delle risorse in calo del pianeta.

La versione rimasterizzata porterà vari miglioramenti grafici, tra cui una risoluzione 4K e texture aggiornate, nonché 60 FPS per le piattaforme della generazione attuale, un sistema di creazione delle armi rinnovato e altre modifiche al gameplay, nonché l’aggiunta di alcune impostazioni per la difficoltà.

Freedom Wars Remastered sarà disponibile su PC (Steam), PS4, PS5 e Nintendo Switch dal 10 gennaio 2025.