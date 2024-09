Horizon Zero Dawn Remastered appare sul sito dell'ESRB

L’ESRB, l’ente di classificazione statunitense, ha anticipato l’annuncio di Horizon Zero Dawn Remastered, la versione rimasterizzata di cui si è chiacchierato a lungo negli ultimi mesi.

Il prodotto è infatti comparso in queste ore sul sito dell’ente, lasciando presagire una comunicazione ufficiale imminente da parte di Sony. Non si conoscono ulteriori dettagli, tuttavia le piattaforme di riferimento indicate sul sito dell’ESRB sono PC e PS5. Ricordiamo che Horizon Zero Dawn venne pubblicato nel 2017 su PS4, mentre la versione PC del gioco risale al 2020. Inoltre, il gioco ha ottenuto un aggiornameno gratuito per PS5 che permette di giocare a 60 FPS.

A questo punto non ci resta che attendere notizie ufficiali da parte della divisione PlayStation.