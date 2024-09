Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven, disponibile la demo

Square Enix ha pubblicato una demo emozionante di Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven, un remake completo in HD del GdR di successo che ha venduto più di 1 milione di copie dalla sua uscita nel 1993 in Giappone. In vista dell’uscita del titolo su Nintendo Switch, PlayStation5, PlayStation e PC (Steam) il 24 ottobre, è già possibile pre-ordinare il gioco su tutte le piattaforme per ricevere due oggetti che torneranno molto utili nel corso dell’avventura: Shiyuan’s Tactical Primer e Cat’s Amulet.

Il nuovo trailer mostra i Seven Heroes caduti, dando così un indizio sul loro passato, e due nuove classi, l’Imperial Blacksmith e il Dancer. Sviluppato dai creatori del remake del 2020 di Trials of Mana, questo remake completo con una storia indipendente includerà una grafica moderna, delle meccaniche di gioco strategiche aggiornate e vari miglioramenti che divertiranno sia i fan di vecchia data di SaGa che i nuovi giocatori, tra cui la possibilità di passare dalla colonna sonora classica a una riarrangiata e tre livelli di difficoltà che si possono modificare in ogni momento.