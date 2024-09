Fatal Fury: City of the Wolves collaborerà con Cristiano Ronaldo

Potrebbe sembrare una collaborazione inusuale quella tra Fatal Fury: City of the Wolves e Cristiano Ronaldo, ma è meno inaspettata di quanto si possa immaginare. Non sappiamo ancora in cosa consisterà questa collaborazione annunciata dallo stesso calciatore portoghese, ma è possibile che CR7 sia uno dei personaggi giocabili del picchiaduro targato SNK.

SNK che, lo ricordiamo, da qualche anno è di proprietà della corona dell’Arabia Saudita. Cristiano Ronaldo, invece, gioca nell’Al Nassr, club calcistico anch’esso di proprietà dell’Arabia Saudita tramite il fondo di investimenti pubblico statale. È dunque molto probabile che questa collaborazione si sia concretizzata grazie ai legami tra le due entità con la corona saudita.

Per quanto riguarda Fatal Fury: City of the Wolves, il picchiaduro uscirà su PC, PS4, PS5 e Xbox Series X|S il 24 aprile 2025.