Tales of the Shire: annunciata la data di uscita

Private Division e Weta Workshop hanno annunciato la data di uscita di Tales of the Shire, il simulatore di vita ambientato nell’universo de Il Signore degli Anelli.

Questa la descrizione del gioco: “Crea il tuo personaggio hobbit prima di partire per Lungacque. Anche se non è ancora stato definito ufficialmente un villaggio di Hobbiville, contribuisci alla crescita di questo paesino pittoresco. Abbraccia una vita confortevole mentre decori la tua casa hobbit, ti prendi cura del tuo giardino, peschi negli stagni cristallini, vai alla ricerca di frutta e erbe selvatiche o scambi oggetti con gli altri abitanti. Prepara piatti caserecci da condividere con gli amici hobbit e così rafforzare i rapporti di amicizia. Grazie alle numerose cose da vedere e ancora di più da mangiare, goditi giorni di splendore in foreste, laghi e pascoli pittoreschi. Rilassati nel luogo in cui ciò che conta davvero sono le piccole cose. Aiuta a unire la comunità di Lungacque per diventare un villaggio vero e proprio.”

Tales of the Shire uscirà su PC (Steam), PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch il 25 marzo 2025.