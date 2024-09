Monster Energy Supercross 25: ecco il primo teaser trailer

Durante la finale del campionato mondiale di SuperMotocross tenutasi a Las Vegas lo scorso weekend, Milestone e Feld Motor Sports Inc. hanno rivelato il teaser trailer di Monster Energy Supercross 25 – The Official Video Game.

“Siamo entusiasti di aver finalmente annunciato Monster Energy Supercross 25 – The Official Video Game“, ha dichiarato il Game Director Sebastiano Stefanetto. “Questo nuovo capitolo è il risultato di un intenso lavoro e di un lungo periodo di sviluppo che abbiamo intrapreso per garantire che il gioco soddisfi appieno le richieste della nostra community. Abbiamo ascoltato con attenzione il feedback dei nostri giocatori e abbiamo lavorato per offrire la versione più spettacolare, ruvida e sporca della serie. Siamo certi che i nostri sforzi porteranno l’adrenalina e il divertimento a nuove vette, intrattenendo sia i fan di lunga data che i nuovi arrivati.”

“Avere l’iterazione 2025 del gioco disponibile durante la stagione di Supercross 2025 è un risultato significativo di cui siamo orgogliosi di far parte,” ha dichiarato Mike Muye, Sr. Director of Operations per Feld Motor Sports. “Sarà un’altra stagione emozionante e siamo entusiasti di condividerla in tempo reale con i giocatori di tutto il mondo“.

I giocatori potranno gareggiare con i roster, i tracciati e le moto ufficiali dell’anno in corso durante la vera stagione del campionato 2025. Sfruttando l’Unreal Engine 5, il gioco sarà caratterizzato da un grafica migliorata e da un nuovo sistema di fisica per offrire un livello di realismo e simulazione completamente nuovo. Inoltre, Monster Energy Supercross 25 – The Official Video Game introduce un sistema di deformazione dinamica del terreno con solchi in evoluzione. Questi elementi aggiungeranno un nuovo livello di dinamismo al gioco, poiché i tracciati cambieranno a ogni giro, con lo sporco che si accumulerà sul terreno e creerà argini e solchi.

Gli sviluppatori fanno sapere che il gioco uscirà nel 2025 su tutte le piattaforme principali.