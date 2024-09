RPG MAKER WITH PLAYER, disponibile la demo

NIS America, Inc. è lieta di annunciare che RPG MAKER WITH PLAYER, una demo gratuita per il titolo, è disponibile da oggi su Nintendo Switch. RPG MAKER WITH arriverà su Nintendo Switch l’11 ottobre 2024 e su PS4 e PS5 nel 2025.

I giocatori potranno provare gli strumenti di creazione dei giochi e giocare gratuitamente ai giochi creati, disponibile ora su Nintendo Switch. Dotato di strumenti facili da usare, controlli intuitivi e condivisione online, il titolo è lo strumento definitivo per creare il gioco perfetto. Due giochi campione saranno disponibili per il download e la prova a partire da oggi, e tutti gli utenti potranno scaricare e giocare gratuitamente a qualsiasi gioco dopo il lancio su Switch l’11 ottobre.