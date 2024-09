Sony annuncia un nuovo State of Play

Sony ha annunciato un nuovo State of Play che si terrà tra poche ore, nella serata di oggi, martedì 24 settembre.

La trasmissione durerà circa 30 minuti e conterrà notizie e aggiornamenti su più di 20 giochi in arrivo su PS5 e PS VR2. Lo show sarà trasmesso sia in inglese che in giapponese tramite il canale YouTube ufficiale PlayStation.

Appuntamento alle 23:59 (ora italiana) di oggi, dunque, per scoprire tutte le novità in arrivo sull’ecosistema PlayStation.