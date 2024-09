Legacy of Kain Soul Reaver 1-2 Remastered è stato anticipato da un leak su PlayStation Store

Legacy of Kain Soul Reaver 1-2 Remastered è stato erroneamente rivelato in anticipo sul PlayStation Store. La pagina del PlayStation Store è stata rapidamente rimossa da Sony, ma il suo contenuto è stato riportato su Resetera. Da lì, possiamo leggere che Legacy of Kain Soul Reaver 1-2 Remastered arriverebbe sull’ammiraglia di Sony dal prossimo 10 settembre. Vale la pena sottolineare che l’esistenza di questa remaster era stata già anticipata da alcuni loghi individuati da alcuni attendenti al San Diego Comic-Con dello scorso luglio.

Sempre dalla descrizione, veniamo inoltre a sapere che il team che sta lavorando al ritorno di questo grande classico è Aspyr, che ha lanciato nel corso dell’anno corrente la riproposizione di Tomb Raider, disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC (Steam).La pagina includeva inoltre un trailer, che a questo punto aspetteremo volentieri di vedere in forma ufficiale allo State of Play, che avrà luogo stasera a mezzanotte.