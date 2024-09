Annunciato Ghost of Yotei, il sequel di Ghost of Tsushima

Durante l’ultimo State of Play, Sony e Sucker Punch hanno presentato a sorpresa Ghost of Yotei, il successore di Ghost of Tsushima.

Ambientato circa quattro secoli dopo gli eventi di Ghost of Tsushima, questo sequel seguirà le avventure di Atsu mentre esplora la regione circostante il monte Yotei, in quell’area che al giorno d’oggi è conosciuta con il nome di Hokkaido.

“Per creare qualcosa di nuovo ma familiare, abbiamo guardato oltre la storia di Jin Sakai e l’isola di Tsushima, e abbiamo spostato la nostra attenzione sull’idea dello Spettro,” ha dichiarato Andrew Goldfarb di Sucker Punch. “Amiamo le storie sulle origini, e volevamo esplorare cosa potesse significare avere un nuovo eroe che indossa una maschera da Spettro e scoprire una nuova leggenda. Questo ci ha portato a Ghost of Yotei: una nuova protagonista, una nuova storia da svelare e una nuova regione del Giappone da esplorare.”

Purtroppo gli sviluppatori non hanno voluto svelare ulteriori dettagli, spiegando però che questo sequel offrirà nuove meccaniche di gameplay, nuove armi (nel trailer si vede un fucile), e migliorie grafiche dal momento che si tratta di un gioco progettato direttamene per PS5.

Ghost of Yotei sarà disponibile esclusivamente su PlayStation 5 nel corso del 2025.