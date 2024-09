Dragon Age: The Veilguard, ecco un nuovo trailer di gameplay

BioWare ed Electronic Arts hanno approfittato dell’ultimo State of Play per mostrare un nuovo trailer di gameplay di Dragon Age: The Veilguard.

Il filmato mostra il protagonista Rook mentre combatte insieme a due compagni, Taash e Lucanis, contro un temibile drago che gli dèi malvagi hanno scatenato su Thedas. Il trailer mette in evidenza le abilità di combattimento della classe dei Maghi, incenerendo, congelando, fulminando e schiacciando i nemici grazie alla nuova ruota delle abilità presente nel gioco.

Ricordiamo che Dragon Age: The Veilguard verrà pubblicato il 31 ottobre su PC, PS5 e Xbox Series X|S.