Horizon Zero Dawn Remastered è ufficiale, in uscita a ottobre

Se ne parlava già da anni, ormai, ma ora è arrivata la conferma ufficiale: Horizon Zero Dawn Remastered è realtà e vedrà la luce alla fine di ottobre.

Si tratta di una versione rimaneggiata dell’action RPG targato Guerrilla che porta con sé diversi upgrade grafici, nonché dialoghi registrati nuovamente con motion capture aggiornato. Sono stati aggiornati i modelli poligonali dei personaggi, le texture, le animazioni e l’illuminazione.

Horizon Zero Dawn Remastered includerà anche l’espansione The Frozen Wilds, mentre supporterà nativamente la nuova PS5 Pro. Su PC, invece, saranno disponibili opzioni per sfruttare le tecnologie Nvidia DLSS 3 e AMD FSR 3.1 con frame generation.

La versione rimasterizzata sarà disponibile dal 31 ottobre su PC e PS5 al prezzo di € 49,99, mentre i possessori del gioco originale (sia nell’edizione base che Complete Edition) potranno acquistare l’upgrade al prezzo di € 9,99.