FANTASIAN Neo Dimension è in arrivo a dicembre

Durante lo State of Play, Square Enix ha annunciato che FANTASIAN Neo Dimension uscirà in formato fisico e digitale per Nintendo Switch e PlayStation 5, oltre che in formato digitale per console PlayStation 4, Xbox Series X|S e PC il 5 dicembre 2024. La notizia è stata condivisa da Hironobu Sakaguchi, produttore e creatore della serie Final Fantasy che, durante la trasmissione, ha anche svelato un nuovo trailer.

In FANTASIAN Neo Dimension i giocatori indosseranno i panni di Leo e partiranno per un viaggio per recuperare i suoi ricordi e risolvere il mistero di una strana infezione meccanica che sta distruggendo il mondo.