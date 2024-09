Dynasty Warriors: Origins è in arrivo a gennaio 2025

Sviluppato da Omega Force e pubblicato da Koei Tecmo, Dynasty Warriors: Origins è stato annunciato, con una data d’uscita prevista per il prossimo 17 gennaio 2024. Nel corso delle sue battaglie, l’eroe senza nome a volte combatterà da solo, mentre altre volte si unirà a ufficiali e soldati alleati per assaltare grandi schiere di nemici. I giocatori possono contare sulla forza degli ufficiali Musou che li accompagnano, impartire comandi alle unità o lanciarsi all’assalto degli eserciti in arrivo.

Sarà possibile incontrare anche molti ufficiali famosi e potenti, come Lu Bu, pronti a mettere alla prova le abilità dei giovani artisti marziali. Le battaglie contro questi ufficiali, che possiedono una forza quasi sovrumana, si traducono in combattimenti altamente orientati all’azione e alla sfida.