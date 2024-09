Licenziamenti in Mountaintop, lo studio di Spectre Divide

Mountaintop Studios, la società che ha dato i natali allo sparatutto competitivo Spectre Divide, ha confermato il licenziamento di 13 persone a meno di un mese dalla pubblicazione dell’FPS.

“Per assicurarci di essere in grado di supportare a lungo termine Spectre [Divide] e la sua community, abbiamo preso la decisione di licenziare 13 dipendenti a tempo pieno,” ha dichiarato Nate Mitchell, CEO e co-fondatore di Mountaintop Studios. “Non possiamo ringraziare abbastanza questi membri del team per il loro duro lavoro e la loro dedizione a Spectre in questi ultimi anni.”

Spectre Divide è stato pubblicato su Steam il 3 settembre scorso, tuttavia l’accoglienza del pubblico è stata molto tiepida: basti pensare che appena il 61% delle oltre 13 mila recensioni degli utenti sono positive, mentre il numero di utenti attivi in contemporanea è già in caduta libera. Dopo un picco di poco più di 30 mila utenti in contemporanea al lancio, ora a stento il gioco riesce ad attrarre un massimo di 6 mila utenti giornalieri come picco (secondo i dati riportati da SteamDB).