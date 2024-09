Empire of The Ants si mostra in un nuovo video gameplay

Sviluppato da Tower Five con Unreal Engine 5, il videogioco Empire of the Ants offrirà ai giocatori un’esperienza strategica in tempo reale ispirata all’iconica saga di Bernard Werber. I giocatori si tufferanno in un’emozionante avventura in cui dovranno far prosperare una colonia di formiche attraverso battaglie tattiche e strategiche in un mondo di enormi proporzioni. Strategia, esplorazione, battaglie e alleanze con la fauna locale saranno necessarie per uscire vittoriosi dalle numerose sfide che attendono i giocatori.

La saga di Bernard Werber ha affascinato milioni di lettori in tutto il mondo con il suo universo accattivante e le sue riflessioni sulla natura umana. “Microids è molto felice di offrire ai giocatori l’opportunità di scoprire questo universo da una nuova prospettiva attraverso questo adattamento videoludico”, ha commentato il team.