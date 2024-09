Phantom Brave: The Lost Hero è in arrivo a gennaio

NIS America, Inc. ha annunciato, durante il Tokyo Game Show, che Phantom Brave: The Lost Hero arriverà su Nintendo Switch, PlayStation 4 e PlayStation 5 il 30 gennaio 2025, con la versione PC (Steam) che approderà nel 2025.

Un giorno, Marona, una giovane ragazza con il misterioso potere di comunicare con i Phantom, viene separata dal suo compagno Ash dopo essere stata attaccata da malvagie navi fantasma – la Shipwreck Fleet. Marona arriva su un’isola isolata, dove incontra il Phantom di una giovane ragazza, Apricot, che desidera far rivivere la flotta di pirati del padre. Per riunirsi alle persone a loro più care, i due decidono di unirsi in un’impresa per far rivivere la Ciurma dei Pirati Argento.