Poncle, lo studio di Vampire Survivors, diventa un publisher

Dopo aver riscosso un successo incredibile con Vampire Survivors, Poncle ha deciso di mettere risorse e competenze al servizio di altri sviluppatori indie fondando una nuova etichetta di publishing.

Durante un evento che si è tenuto in settimana a Liverpool, nel Regno Unito, Poncle ha spiegato che non intende operare come un publisher tradizionale, bensì ha intenzione di permettere alle persone di realizzare i loro videogiochi. Stando a quanto riportato da GamesIndustry, la divisione di publishing garantirà risorse economiche, supporto per la localizzazione, quality assurance, gestione delle release e consigli di sviluppo a quei team indie capaci di realizzare videogiochi divertenti, rigiocabili e a buon mercato. In breve: Poncle accoglierà sotto la sua ala quegli sviluppatori che saranno in linea con la filosofia alla base di Vampire Survivors.

Tuttavia, la società fondata da Luca Galante si rifiuta categoricamente di lavorare con chi sviluppa titoli di stampo bullet heaven, esattamente come Vampire Survivors, ma dice di no anche a chi utilizza l’intelligenza artificiale generativa, realizza prodotti legati a tecnologie blockchain e web3, nonché titoli mobile free-to-play.