Unknown 9: Awakening, una panoramica sul gameplay

A meno di un mese dall’uscita di Unknown 9: Awakening, Bandai Namco e Reflector Entertainment hanno pubblicato un nuovo trailer che offre una panoramica sul gameplay di questo action adventure.

Il filmato mette in risalto i poteri della protagonista Haroona, spiegando quando sfruttarli e come potenziarli per avere la meglio contro ogni avversario e ostacolo. Che si preferisca combattere o mettere in atto un approccio più furtivo, sarà necessario imparare a padroneggiare i suoi poteri umbrici, come la meccanica della possessione, con cui Haroona può prendere il controllo dei propri nemici e disporli in posizioni tattiche per dare vita a catene di eventi devastanti.

Unknown 9: Awakening sarà disponibile il 18 ottobre su PC, PS4, PS5, Xbox One e Series X|S. Per saperne di più sul gioco, vi rimandiamo alla nostra anteprima curata da Marco Ravetto.